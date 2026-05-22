Noc Otwartych Sądów w Szczecinie

Symulacja rozprawy Sydonii von Borck, zwiedzanie pokoju przesłuchań, planszówki z aktywnym udziałem sędziego, rozmowy z adwokatami czy prokuratorami - wśród atrakcji Ogólnopolskiej Nocy Otwartych Sądów w Szczecinie.
Proces historycznej postaci nie będzie inscenizacją, ale próbą zmierzenia się z tą historią na gruncie dzisiejszego prawa - mówi Ryszard Rutkowski, wiceprezes Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie.
- Ta symulacja rozprawy będzie miała trochę nietypowy przebieg, bo będziemy odtwarzać proces Sydonii von Borg, postaci, która żyła na przełomie XVI-XVII wieku i jest historyczną postacią rzeczywiście taki proces. Zresztą niedaleko tutaj te wydarzenia miały miejsce - dodaje Rutkowski.
Rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w Szczecinie sędzia Robert Bury informuje, że zwiedzający będą też mogli wejść do więźniarki, spotkać się z psem przewodnikiem, a także zobaczyć symulowaną rozprawę z aktualnych czasów.
- Przedstawimy m.in. historię oszustwa internetowego, z którego pieniądze miały być przeznaczone na leczenie śmiertelnie chorego syna oszusta. Eksperci omówią prawa oskarżonych i pokrzywdzonych oraz problemy prawne, z którymi boryka się młodzież w szkole i w mediach społecznościowych - mówi rzecznik.
Pełny program zwiedzania znajdziecie na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.
W województwie zachodniopomorskim w wydarzeniu udział biorą m.in.:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum
Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Sąd Rejonowy w Gryficach
Sąd Rejonowy w Choszcznie
Sąd Rejonowy w Sławnie
Edycja tekstu: Natalia Chodań
