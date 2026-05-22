Najdłuższy tunel drogowy w Polsce powstanie w Zachodniopomorskiem [WIZUALIZACJE, ZDJECIA]

Region Adam Wosik

Umowa na budowę ostatniego etapu Zachodniej Obwodnicy Szczecina podpisana. Przed wykonawcą budowa ponad 23-kilometrowego odcinka nowej drogi szybkiego ruchu S6, który docelowo połączy węzeł Police z węzłem Goleniów Północ.
Zawarta została między Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a międzynarodowym konsorcjum dwóch firm - polskiej NDI oraz tureckiej DOGUS.

Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak informuje, że wartość kontraktu, to pięć miliardów 300 milionów złotych.

- To jest największa w historii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad umowa budowlana, jaką zawarła ta firma od początku swojej historii. Nie było większego kontraktu - dodaje Klimczak.

Przed wykonawcą budowa ponad 23-kilometrowego odcinka nowej drogi szybkiego ruchu S6, który docelowo połączy węzeł Police z węzłem Goleniów Północ.

Minister infrastruktury mówi, że jednym z jego elementów będzie także tunel - dwururowy, najdłuższy drogowy w Polsce o długości pięciu kilometrów. Zostanie wydrążony maszyną TBM.

- Budowa tej drogi wejdzie do podręczników budownictwa w Polsce. Bardzo spektakularna budowa. W Polsce są tylko dwa tunele drogowe pod rzekami, pod Świną w Świnoujściu i pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Natomiast ten przebija wszystkie. On będzie trzy razy dłuższy niż te, które już są wybudowane - podsumowuje Klimczak.

Zakończenie inwestycji planowane na 2033 rok.


Edycja tekstu: Natalia Chodań
