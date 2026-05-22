Do bazy lotniczej w Łasku dotrą pierwsze polskie myśliwce F-35.

F-35A „Husarz” będą wykorzystywane przez 32. Bazę Lotnictwa Taktycznego i mają wzmocnić ochronę polskiej przestrzeni powietrznej.
Według zapowiedzi ministra obrony narodowej, Władysława Kosiniaka-Kamysza - trzy nowoczesne maszyny pojawią się w województwie łódzkim około 18.00.
To właśnie do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego trafi docelowo połowa wszystkich zakupionych przez Polskę maszyn. Na nowe myśliwce czeka specjalnie przygotowany kompleks, w tym hangary dla samolotów.
- Specjalistyczna infrastruktura dedykowana dla F-35 - mówił na antenie Polskiego Radia 24 pilot wojskowy generał Ireneusz Nowak.
Zgodnie z harmonogramem wszystkie zamówione przez Polskę myśliwce mają zostać dostarczone do 2030 roku i wtedy osiągnąć pełną gotowość operacyjną. Pierwszych 16 myśliwców F-35 ma stacjonować w Łasku, a pozostałe trafią do bazy w Świdwinie. Polska kupiła od Amerykanów łącznie 32 myśliwce tego typu.
To właśnie do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego trafi docelowo połowa wszystkich zakupionych przez Polskę maszyn. Na nowe myśliwce czeka specjalnie przygotowany kompleks, w tym hangary dla samolotów.
- Specjalistyczna infrastruktura dedykowana dla F-35 - mówił na antenie Polskiego Radia 24 pilot wojskowy generał Ireneusz Nowak.
Zgodnie z harmonogramem wszystkie zamówione przez Polskę myśliwce mają zostać dostarczone do 2030 roku i wtedy osiągnąć pełną gotowość operacyjną. Pierwszych 16 myśliwców F-35 ma stacjonować w Łasku, a pozostałe trafią do bazy w Świdwinie. Polska kupiła od Amerykanów łącznie 32 myśliwce tego typu.
Edycja tekstu: Natalia Chodań