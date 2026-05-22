Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Do bazy lotniczej w Łasku dotrą pierwsze polskie myśliwce F-35.

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. Wikipedia
Fot. Wikipedia
F-35A „Husarz” będą wykorzystywane przez 32. Bazę Lotnictwa Taktycznego i mają wzmocnić ochronę polskiej przestrzeni powietrznej.
Według zapowiedzi ministra obrony narodowej, Władysława Kosiniaka-Kamysza - trzy nowoczesne maszyny pojawią się w województwie łódzkim około 18.00.

To właśnie do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego trafi docelowo połowa wszystkich zakupionych przez Polskę maszyn. Na nowe myśliwce czeka specjalnie przygotowany kompleks, w tym hangary dla samolotów.

- Specjalistyczna infrastruktura dedykowana dla F-35 - mówił na antenie Polskiego Radia 24 pilot wojskowy generał Ireneusz Nowak.

Zgodnie z harmonogramem wszystkie zamówione przez Polskę myśliwce mają zostać dostarczone do 2030 roku i wtedy osiągnąć pełną gotowość operacyjną. Pierwszych 16 myśliwców F-35 ma stacjonować w Łasku, a pozostałe trafią do bazy w Świdwinie. Polska kupiła od Amerykanów łącznie 32 myśliwce tego typu.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Jakuba Jędrzejewskiego [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 12:00 serwis z godziny 11:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. Wypadek na hulajnodze elektrycznej całkowicie zmienił jej życie [ZDJĘCIA]
    (od 18 maja oglądane 2525 razy)
  2. Odcinkowy pomiar prędkości na A6 zawyżał odczyty? Kierowcy alarmują o lawinie mandatów
    (od 19 maja oglądane 2483 razy)
  3. Pył z budowy Trasy Północnej utrapieniem dla mieszkańców
    (od przedwczoraj oglądane 1946 razy)
  4. Ważne zmiany w organizacji ruchu na Pomorzanach [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 18 maja oglądane 1878 razy)
  5. [Aktualizacja] Szczecin. Zaginął 13-letni chłopiec
    (od wczoraj oglądane 1782 razy)
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Jerzy Jan Połoński
Studenci zawładnęli miastem. W Szczecinie rozpoczęły się Juwenalia [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pogodno. Samochody źle zaparkowane, śmieci nieodebrane [WIDEO, ZDJĘCIA]
Łukasz Szeląg
Dziki parking przy ul. Potulickiej stanie się oficjalnym. Mieszkańcy zadowoleni [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dziś Dzień Pszczoły. Ich ochrona to inwestycja w zdrowe środowisko [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty