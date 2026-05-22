Do bazy lotniczej w Łasku dotrą pierwsze polskie myśliwce F-35.

F-35A „Husarz” będą wykorzystywane przez 32. Bazę Lotnictwa Taktycznego i mają wzmocnić ochronę polskiej przestrzeni powietrznej.

Według zapowiedzi ministra obrony narodowej, Władysława Kosiniaka-Kamysza - trzy nowoczesne maszyny pojawią się w województwie łódzkim około 18.00.To właśnie do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego trafi docelowo połowa wszystkich zakupionych przez Polskę maszyn. Na nowe myśliwce czeka specjalnie przygotowany kompleks, w tym hangary dla samolotów.- Specjalistyczna infrastruktura dedykowana dla F-35 - mówił na antenie Polskiego Radia 24 pilot wojskowy generał Ireneusz Nowak.Zgodnie z harmonogramem wszystkie zamówione przez Polskę myśliwce mają zostać dostarczone do 2030 roku i wtedy osiągnąć pełną gotowość operacyjną. Pierwszych 16 myśliwców F-35 ma stacjonować w Łasku, a pozostałe trafią do bazy w Świdwinie. Polska kupiła od Amerykanów łącznie 32 myśliwce tego typu.