W stresie i pod presją czasu walczą o ludzkie życie. Trwają nietypowe mistrzostwa [ZDJĘCIA]

Krew, pot i wielkie emocje w samym centrum Szczecina. Na Wałach Chrobrego oraz w gmachu Urzędu Wojewódzkiego trwa wielki finał dziewiątego Wojewódzkiego Konkursu Udzielania Pierwszej Pomocy.





- Monitorowanie przytomności, reakcja na senność i prawidłowe przekazanie informacji służbom. Łącznie 31 punktów na 39. - Trzeba było sprawdzić czy jest bezpiecznie, pytać się co się stało, co minutę sprawdzać oddech, czy wszystko jest ok, tutaj nałożyć kompresy. Było trochę trudne. - Dwóch rowerzystów ścigało się, spadli chyba ze schodów. Adam miał pręt w nodze - mówili uczestnicy.





Dziesięć najlepszych drużyn ze szkół podstawowych z całego regionu walczy o tytuł mistrzów w ratowaniu ludzkiego życia.- Jest 10 stacji, w których te 10 szkolnych drużyn uczestniczy i rywalizuje. Udzielają pierwszej pomocy. To są różne scenariusze i zdarzenia - mówi Paweł Wegner, dyrektor Wydziału Zdrowia Publicznego i Rynku Pracy, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie.Zwycięzców konkursu poznamy o godz. 14:00.