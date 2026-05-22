Nowy park dla mieszkańców Pogodna [ZDJĘCIA]

Mieszkańcy Pogodna mogą się już cieszyć zupełnie nowym parkiem. Zakład Usług Komunalnych zakończył drugi etap inwestycji przy ulicach Korfantego i Mickiewicza.

Oko cieszy przede wszystkim zielona przestrzeń do tego szeroka trybuna z ławkami, kwietnikami, schodami i alejkami. Na zadrzewionym „górnym tarasie” powstał ogrodzony plac zabaw dla dzieci, na którym stanęło urządzenie linowe „pająk”, karuzela, huśtawki i zjeżdżalnia.Po sąsiedzku urządzono ogrodzony wybieg dla psów, wyposażony w urządzenia do ćwiczeń, takie jak: równoważnia, tunel czy kładka.Na dole, w sąsiedztwie boisk, wysiany został duży trawnik do aktywnego wypoczynku lub piknikowania, który otoczy łąka kwietna. Wykonane zostały ścieżki parkowe, schody terenowe i oświetlenie. Całość uzupełniają elementy małej architektury: ławki, stół do gry w szachy, kosze na śmieci.Wszystko zatopione jest w zieleni, której w ramach kolejnych etapów inwestycji, cały czas przybywa. Tym razem zasadzonych zostało kilkanaście drzew, w tym brzozy i olchy, 1200 krzewów (tawuły, róże kaliny, derenie), do tego tysiące pnączy, bylin i roślin okrywowych, a nawet paprocie.Drugi etap zagospodarowania tego miejsca to realizacja projektu ze Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, a całość przedsięwzięcia, którego efektem jest nowy park „Aktywnie na Pogodnie” została przeprowadzona w ramach miejskiego programu „Parki dla Szczecinian”. Wykonawcą była firma Usługi Budowlane Wiesław Furtak, a koszt zadania to ok. 1,5 mln zł.