Luksusowe apartamenty na miejscu starej przychodni w centrum Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Rozpoczęła się przebudowa zabytkowej kamienicy przy szczecińskim Placu Grunwaldzkim. Wykonawca wybuduje też dwupoziomowy parking podziemny.
Kamienica latami przechodziła z rąk do rąk. Obecny inwestor - grupa Capital Park - zakupiła budynek w 2022 roku. Jak tłumaczy dyrektor operacyjna Kinga Nowakowska - restauracja starych kamienic jest ogromnym wyzwaniem.

- Po pierwsze długo trwa przygotowanie do inwestycji, uzgodnienia konserwatorskie, analizy specjalistyczne zarówno jakości stanu, murów itd. A po drugie, jest to oczywiście też dużo bardziej kosztowne - mówi Nowakowska.

Prace rozpoczęły się w połowie maja. Projekt obejmuje rewitalizację dwóch skrzydeł kamienicy i dobudowanie trzeciego - dodaje Tomasz Guziołowski, kierownik budowy.

- Trwają prace rozbiórkowe, odchudzamy budynek z elementów, które już nie są nam potrzebne. Następnym etapem będą podbijania fundamentów oraz rozbiórki. Konstrukcje, które będą podpierały całą budowę, mogą delikatnie wpłynąć na wystrój, ale wszystko zostanie odtworzone. Rozmawiamy z profesjonalnymi firmami - mówi Guziołowski.

W budynku znajdą się 62 apartamenty. Cena za metr kwadratowy wyniesie 23 tysiące złotych.

Jak tłumaczy dyrektor operacyjna Kinga Nowakowska - restauracja starych kamienic jest ogromnym wyzwaniem.
Prace rozpoczęły się w połowie maja. Projekt obejmuje rewitalizację dwóch skrzydeł kamienicy i dobudowanie trzeciego - dodaje Tomasz Guziołowski, kierownik budowy.
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

