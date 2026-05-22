Zapalenie płuc to wciąż najgroźniejsza choroba zakaźna

Region Natalia Chodań

Fot. Pixabay/oracast (CC) domena publiczna)
Zapalenie płuc stało się jedną z głównych przyczyn śmierci Polaków. Rocznie z tego powodu umiera 27 tysięcy osób.
Dla porównania, na raka płuc, który jest główną przyczyną zgonów nowotworowych, umiera w Polsce co roku około 19 tysięcy osób.

Objawy zapalenia płuc można pomylić z zapaleniem oskrzeli - uważa konsultantka wojewódzka w dziedzinie chorób płuc Iwona Witkiewicz.

- Tylko obszar zajętych tkanek jest mniejszy i to zapalenie oskrzeli, które właśnie powszechnie nazywamy przeziębieniem, jest o tyle mniej ryzykowne dla pacjenta, że nie jest ciągnięta tkanka płucna, nie dochodzi do niedotlenienia i do niewydolności oddechowej, ale nabrać się na same objawy jest bardzo łatwo - tłumaczy ekspertka.

Jeśli mamy już zdiagnozowaną chorobę ważne jest szybkie wdrożenie antybiotykoterapii - uważa Jakub Wyrwiński, pulmonolog ze szpitala w szczecińskim Zdunowie.

- Nawet jeśli mamy nieopisane zdjęcie klatki piersiowej, w którym widzimy sami, że jest wysokie podejrzenie zapalenia płuc, pacjent klinicznie też do tego obrazu pasuje, wtedy już najczęściej dajemy empirycznie antybiotyk. Taki szerokospektralny, który pokrywa najwięcej patogenów, które normalnie występują w populacji - dodaje Wyrwiński.

Zapalenie płuc niezmiennie pozostaje najgroźniejszą chorobą zakaźną na świecie. Rocznie z jej powodu umiera ponad milion 200 tysięcy osób.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
