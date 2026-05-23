Stara kamienica przy placu Grunwaldzkim zyska nowe oblicze

Region Julia Nowicka

Plac Grunwaldzki w Szczecinie. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Stara kamienica przy placu Grunwaldzkim w Szczecinie doczekała się renowacji. Tam, gdzie kiedyś znajdowała się przychodnia, powstaną 62 luksusowe apartamenty.
Wykonawca firma Capital Park zamierza też stworzyć dwupoziomowy parking podziemny. Żeby zrobić to na terenie, gdzie kiedyś biegła fortyfikacja miasta, wykonawca użyje specjalnej metody jet groutingu - tłumaczy dyrektor operacyjna spółki Kinga Nowakowska.

- Są to wstrzykiwane trochę betonu pomieszanego z ziemią, który się utwardza i podtrzymuje stare mury. Tą metodą kopie się parkingi podziemne pod zabytkowymi budynkami - mówiła Nowakowska.

We wnętrzu kamienicy zachowało się niewiele historycznych elementów. Większość z nich została zlikwidowana, gdy w budynku ulokowano przychodnię. Zachowała się jednak zabytkowa klatka schodowa - tłumaczy architekt Piotr Hofman.

- Zarówno balustrady drewniane, stopnie, zarówno ściany, one zostały przykryte kolejnymi warstwami farby olejnej i pod spodem możemy zauważyć, bo robiliśmy odkrywki, że są marmoryzacje, czyli takie specjalne, bardzo pracochłonne wyprawy tynkowe - podkreślał Hofman.

Renowacja kamienicy potrwa do końca 2028 roku.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
