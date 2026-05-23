Rosną ceny garaży i miejsc postojowych

Murowany garaż w dużym mieście może kosztować tyle co kawalerka. Eksperci rynku nieruchomości uważają, że taniej nie będzie, bo to towar deficytowy.

Miejsca parkingowe i garaże są obecnie rozchwytywane - mówi Mirosław Król, ekspert rynku nieruchomości.- Wpisujemy to w kryteriach wyżej niż balkon, wyżej niż winda. To jest tak ważnym elementem, że to podnosi mocno wartość, uatrakcyjnia naszą nieruchomość - informuje Król.Dlatego pojawiły się oferty garaży za ponad 200 tysięcy złotych. Owszem drogo, ale znalezienie miejsca parkingowego na osiedlu to coraz większe wyzwanie.- Musimy krążyć czasami przy osiedlu 5, 10, 15, a nawet pół godziny. To powoduje, że zmniejsza się komfort życia. Jeśli to trwa długo, ten próg bólu cenowego też wzrasta - dodaje.Coraz droższe są też miejsca w garażach podziemnych. Wynika to nie tylko z rosnącego popytu, ale także z coraz większych kosztów budowy podziemnych parkingów.