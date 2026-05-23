Motocykliści zorganizowali edukacyjny festyn [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Szczecińscy motocykliści zorganizowali powtórkę z zasad bezpieczeństwa na drodze.
Podczas pikniku na boisku Szkoły Podstawowej nr 41, najmłodsi mogli nauczyć się pierwszej pomocy, zrobić testy w specjalnej tubie odblaskowej czy zajrzeć do wnętrza karetki.
Reporterka Julia Nowicka sprawdziła wiedzę uczestników pikniku.
- Nie wolno wchodzić na drogę, że trzeba patrzeć w lewo, w prawo i w lewo, jak się idzie przez jezdnię. Trzeba nosić kask jak się, no wie Pani, na rowerze się jeździ. - Trzeba się przypinać pasem, kask, jeśli na motocyklu, albo coś takiego. - Nie wygłupiać się - mówią uczniowie.
- Wiem, że są przypadki różnych motocyklistów, natomiast my jako motocykliści bardzo chcemy dbać o naszych pieszych, o bezpieczeństwo - podkreśla Emilia, reprezentantka Stowarzyszenia Motocyklowego Black Sprocket.
- Chcemy jak najszerzej promować właśnie to bezpieczeństwo nad wodą, przede wszystkim bezpieczny wypoczynek nad wodą, jak i również przestrzeganie zasad - dodaje Patryk Ruciński, ratownik Szczecińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
- Co zawsze zakładamy? - Kask! - odpowiadają uczestnicy.
Organizatorem festynu było Stowarzyszenie Motocyklowe Black Sprocket.
Edycja tekstu: Michał Tesarski