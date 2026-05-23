Motocykliści zorganizowali edukacyjny festyn [WIDEO, ZDJĘCIA]

Szczecińscy motocykliści zorganizowali powtórkę z zasad bezpieczeństwa na drodze.

Podczas pikniku na boisku Szkoły Podstawowej nr 41, najmłodsi mogli nauczyć się pierwszej pomocy, zrobić testy w specjalnej tubie odblaskowej czy zajrzeć do wnętrza karetki.Reporterka Julia Nowicka sprawdziła wiedzę uczestników pikniku.- Nie wolno wchodzić na drogę, że trzeba patrzeć w lewo, w prawo i w lewo, jak się idzie przez jezdnię. Trzeba nosić kask jak się, no wie Pani, na rowerze się jeździ. - Trzeba się przypinać pasem, kask, jeśli na motocyklu, albo coś takiego. - Nie wygłupiać się - mówią uczniowie.- Wiem, że są przypadki różnych motocyklistów, natomiast my jako motocykliści bardzo chcemy dbać o naszych pieszych, o bezpieczeństwo - podkreśla Emilia, reprezentantka Stowarzyszenia Motocyklowego Black Sprocket.- Chcemy jak najszerzej promować właśnie to bezpieczeństwo nad wodą, przede wszystkim bezpieczny wypoczynek nad wodą, jak i również przestrzeganie zasad - dodaje Patryk Ruciński, ratownik Szczecińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.- Co zawsze zakładamy? - Kask! - odpowiadają uczestnicy.Organizatorem festynu było Stowarzyszenie Motocyklowe Black Sprocket.