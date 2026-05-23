Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Motocykliści zorganizowali edukacyjny festyn [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Szczecińscy motocykliści zorganizowali powtórkę z zasad bezpieczeństwa na drodze.
Podczas pikniku na boisku Szkoły Podstawowej nr 41, najmłodsi mogli nauczyć się pierwszej pomocy, zrobić testy w specjalnej tubie odblaskowej czy zajrzeć do wnętrza karetki.

Reporterka Julia Nowicka sprawdziła wiedzę uczestników pikniku.

- Nie wolno wchodzić na drogę, że trzeba patrzeć w lewo, w prawo i w lewo, jak się idzie przez jezdnię. Trzeba nosić kask jak się, no wie Pani, na rowerze się jeździ. - Trzeba się przypinać pasem, kask, jeśli na motocyklu, albo coś takiego. - Nie wygłupiać się - mówią uczniowie.

- Wiem, że są przypadki różnych motocyklistów, natomiast my jako motocykliści bardzo chcemy dbać o naszych pieszych, o bezpieczeństwo - podkreśla Emilia, reprezentantka Stowarzyszenia Motocyklowego Black Sprocket.

- Chcemy jak najszerzej promować właśnie to bezpieczeństwo nad wodą, przede wszystkim bezpieczny wypoczynek nad wodą, jak i również przestrzeganie zasad - dodaje Patryk Ruciński, ratownik Szczecińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- Co zawsze zakładamy? - Kask! - odpowiadają uczestnicy.

Organizatorem festynu było Stowarzyszenie Motocyklowe Black Sprocket.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Relacja Julii Nowickiej
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 16:00 serwis z godziny 15:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. Wypadek na hulajnodze elektrycznej całkowicie zmienił jej życie [ZDJĘCIA]
    (od 18 maja oglądane 2648 razy)
  2. Odcinkowy pomiar prędkości na A6 zawyżał odczyty? Kierowcy alarmują o lawinie mandatów
    (od 19 maja oglądane 2569 razy)
  3. [Aktualizacja] Szczecin. Zaginął 13-letni chłopiec
    (od przedwczoraj oglądane 2136 razy)
  4. Pył z budowy Trasy Północnej utrapieniem dla mieszkańców
    (od 20 maja oglądane 2015 razy)
  5. Ważne zmiany w organizacji ruchu na Pomorzanach [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 18 maja oglądane 1939 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Prozdrowotny festyn na pl. św. Ottona [WIDEO, ZDJĘCIA]
32. Wojewódzkie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy na Wałach Chrobrego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Motocykliści zorganizowali edukacyjny festyn [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Zawieja" będzie patrolować Zalew Szczeciński i Bałtyk [WIDEO, ZDJĘCIA]
Junak upamiętniony w miejscu, z którego wyjeżdżał [WIDEO, ZDJĘCIA]
Luksusowe apartamenty na miejscu starej przychodni w centrum Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty