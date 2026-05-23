Wystartowały Dni Kołobrzegu

Przez cały weekend na mieszkańców i turystów czekać będą atrakcje przygotowane z okazji 771. rocznicy nadania praw miejskich.

Uroczystości rozpoczęła kolorowa parada sprzed miejskiego ratusza do portu pasażerskiego. Tuż przed nią prezydent miasta Anna Mieczkowska zwróciła się do mieszkańców, by w ten weekend cieszyli się tym, co na co dzień oferuje im Kołobrzeg.- Właśnie Dni Kołobrzegu są po to, żeby na chwilę zwolnić tę naszą codzienność, żeby się spotkać, żeby uśmiechnąć się do siebie i wspólnie móc poczuć dumę z naszego pięknego miasta - mówiła Mieczkowska.Najwięcej atrakcji zaplanowano nad samym morzem. Trwają regaty żeglarskie, a przed latarnią morską zaplanowany został rodzinny piknik w morskim klimacie.Jeszcze w sobotę wystąpi też muzyczna gwiazda Dni Kołobrzegu, Natalia Kukulska. Początek koncertu w porcie o godz. 20.