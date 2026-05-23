Trwa największy turniej piłkarski w historii Kołobrzegu

Półtora tysiąca zawodników w ten weekend biega za piłką nad morzem. Trwa Kołobrzeg Anchor Cup.

To największy turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży w historii miasta. Na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji rywalizują drużyny w kategoriach od 8 do 13 lat.Rubina Kosmala z Akademii Piłkarskiej Kotwica, współorganizator zawodów mówi, że łącznie na 17 boiskach rozegranych zostanie ponad 500 meczów.- 110 drużyn z Polski i Niemiec, łącznie 1500 zawodników, do tego z 1000 kibiców, rodzice przyjezdni z Polski i z Niemiec, którzy przyjechali tutaj też wesprzeć swoich młodych zawodników - mówiła Kosmala.W sobotę trwają rozgrywki w grupach eliminacyjnych. Zwycięzców poznamy w niedzielne popołudnie.