Prozdrowotny festyn na pl. św. Ottona [WIDEO, ZDJĘCIA]

Dbanie o zdrowie łączy pokolenia - na corocznej Wielkiej Szczecińskiej Majówce można było połączyć przyjemne z pożytecznym.

- Pokazujemy jakie produkty odżywcze są zdrowe, a które nie. - Jest dużo atrakcji i nie jest nudno. - Bardzo piękny festyn, dobrze zorganizowane, piękne zespoły. - Mierzę ciśnienie. Tam też się zapisałam na zdrowy kręgosłup, tak, że to się opłaca - oceniali uczestnicy imprezy.





- Od czterech lat realizujemy taką misję, jaka należy do realizacji na Wydziałach Nauk o Zdrowiu w Polsce, czyli wzmacniamy, potęgujemy i poprawiamy zdrowie poprzez edukację, poprzez wskazówki profilaktyczne - powiedziała Beata Karakiewicz, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu z Pomorskiego Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.





Na placu św. Ottona przy kościele przy ul. Zawadzkiego można było jednocześnie wykonać badania profilaktyczne, zdobyć wiedzę o zdrowych nawykach i wysłuchać koncertów artystycznych oraz wziąć udział w konkurencjach sportowych.Organizatorami festynu był Pomorski Uniwersytet Medyczny i parafia pw. św. Ottona z Bambergu w Szczecinie.