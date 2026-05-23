Prozdrowotny festyn na pl. św. Ottona [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Dbanie o zdrowie łączy pokolenia - na corocznej Wielkiej Szczecińskiej Majówce można było połączyć przyjemne z pożytecznym.
Na placu św. Ottona przy kościele przy ul. Zawadzkiego można było jednocześnie wykonać badania profilaktyczne, zdobyć wiedzę o zdrowych nawykach i wysłuchać koncertów artystycznych oraz wziąć udział w konkurencjach sportowych.

- Pokazujemy jakie produkty odżywcze są zdrowe, a które nie. - Jest dużo atrakcji i nie jest nudno. - Bardzo piękny festyn, dobrze zorganizowane, piękne zespoły. - Mierzę ciśnienie. Tam też się zapisałam na zdrowy kręgosłup, tak, że to się opłaca - oceniali uczestnicy imprezy.

- Od czterech lat realizujemy taką misję, jaka należy do realizacji na Wydziałach Nauk o Zdrowiu w Polsce, czyli wzmacniamy, potęgujemy i poprawiamy zdrowie poprzez edukację, poprzez wskazówki profilaktyczne - powiedziała Beata Karakiewicz, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu z Pomorskiego Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

Organizatorami festynu był Pomorski Uniwersytet Medyczny i parafia pw. św. Ottona z Bambergu w Szczecinie.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
