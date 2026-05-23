32. Wojewódzkie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy na Wałach Chrobrego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Masowy krwotok, omdlenie czy ucięta ręka - to jedynie część ratowniczych wyzwań, które stały przed uczestnikami 32. Wojewódzkich Mistrzostw Pierwszej Pomocy organizowanych przez Polski Czerwony Krzyż.

Młodzieżowe drużyny ze Szczecina, Kołobrzegu i z Niemiec przemieszczały się po stacjach na Wałach Chrobrego, gdzie pozoranci odgrywali sceny tragicznych wypadków. Ich pomoc oceniali profesjonalni sędziowie.



- Tutaj mieliśmy trzech poszkodowanych; był to grill rodzinny. Jednego pana urządziła osa i miał problemy z oddychaniem. Pani parzyła się, miała poparzone ręce od grilla, a jeszcze jedna pani zakrztusiła się jabłkiem - relacjonował jeden z uczestników kursu.



- Mieliśmy na przykład wypadek samochodowy, w którym musieliśmy zaopatrzyć rany rowerzyście. - Nie wiemy czego się spodziewać do końca. No może być wszystko, tak? A że my się tak nauczyliśmy, to jesteśmy na wszystko przygotowani. - Trzeba było szybko działać i po prostu poradzić sobie z osobą panikującą - mówili kolejni.



- Młodzież udziela pierwszej pomocy niezależnie od aury pogodowej. Czasami leje deszcz, czasami jest zimno, a dzisiaj mamy patelnię - przyznała Joanna Łaskarzewska, dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie.



Najlepsze drużyny pojadą na ogólnopolski finał, który odbędzie się w czerwcu w Poznaniu.



Edycja tekstu: Jacek Rujna