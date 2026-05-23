Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Szczecin. Łoś-turysta na Pogodnie

Region Tomasz Domański, Jarosław Gowin

Fot. Jarosław Gowin [Radio Szczecin]
Fot. Jarosław Gowin [Radio Szczecin]
Fot. Jarosław Gowin [Radio Szczecin]
Fot. Jarosław Gowin [Radio Szczecin]
Na ulicę Krasickiego przywędrował łoś. Spotkał go m.in. nasz redakcyjny kolega Jarosław Gowin.
- Z tego, co udało mi się ustalić od gapiów, którzy byli na miejscu, łosia zauważył mieszkaniec jednej z posesji. Łoś właśnie, zwierzę po prostu błąkało się na terenie ogródków jednej z takich poniemieckich willi przy ulicy Krasickiego. Podobno było to bardzo młode zwierzę, które oddzieliło się od matki. Teraz zostało uśpione i przez profesjonalną firmę odwiezione gdzieś w bezpieczne miejsce. Niestety, nie wiem dokładnie dokąd trafiło, ale na pewno znajdzie się pod specjalistyczną opieką. Zdaje się, że było w niezłej kondycji, natomiast na pewno bardzo zestresowane tą sytuacją. Z tego co widziałem nie wyrządziło żadnych szkód i też nie stała mu się krzywda. Oczywiście o dalszych losach zwierzęcia zadecydują eksperci do spraw zwierząt - relacjonował Jarosław Gowin z Radia Szczecin.

Łosie coraz częściej pojawiają się w miastach, w tym w okolicach Szczecina. Wchodzą na osiedla głównie w poszukiwaniu pożywienia. Sytuacje takie zdarzają się przede wszystkim wzdłuż "korytarzy ekologicznych".

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Jarosława Gowina [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 21:00 serwis z godziny 20:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. Wypadek na hulajnodze elektrycznej całkowicie zmienił jej życie [ZDJĘCIA]
    (od 18 maja oglądane 2667 razy)
  2. Odcinkowy pomiar prędkości na A6 zawyżał odczyty? Kierowcy alarmują o lawinie mandatów
    (od 19 maja oglądane 2577 razy)
  3. [Aktualizacja] Szczecin. Zaginął 13-letni chłopiec
    (od przedwczoraj oglądane 2158 razy)
  4. Pył z budowy Trasy Północnej utrapieniem dla mieszkańców
    (od 20 maja oglądane 2026 razy)
  5. Ważne zmiany w organizacji ruchu na Pomorzanach [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 18 maja oglądane 1946 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Dwa koła, piękna pogoda i zapierające dech w piersiach widoki [WIDEO, ZDJĘCIA]
Prozdrowotny festyn na pl. św. Ottona [WIDEO, ZDJĘCIA]
32. Wojewódzkie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy na Wałach Chrobrego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Motocykliści zorganizowali edukacyjny festyn [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Zawieja" będzie patrolować Zalew Szczeciński i Bałtyk [WIDEO, ZDJĘCIA]
Junak upamiętniony w miejscu, z którego wyjeżdżał [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty