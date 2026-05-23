Szczecin. Łoś-turysta na Pogodnie

Na ulicę Krasickiego przywędrował łoś. Spotkał go m.in. nasz redakcyjny kolega Jarosław Gowin.

- Z tego, co udało mi się ustalić od gapiów, którzy byli na miejscu, łosia zauważył mieszkaniec jednej z posesji. Łoś właśnie, zwierzę po prostu błąkało się na terenie ogródków jednej z takich poniemieckich willi przy ulicy Krasickiego. Podobno było to bardzo młode zwierzę, które oddzieliło się od matki. Teraz zostało uśpione i przez profesjonalną firmę odwiezione gdzieś w bezpieczne miejsce. Niestety, nie wiem dokładnie dokąd trafiło, ale na pewno znajdzie się pod specjalistyczną opieką. Zdaje się, że było w niezłej kondycji, natomiast na pewno bardzo zestresowane tą sytuacją. Z tego co widziałem nie wyrządziło żadnych szkód i też nie stała mu się krzywda. Oczywiście o dalszych losach zwierzęcia zadecydują eksperci do spraw zwierząt - relacjonował Jarosław Gowin z Radia Szczecin.





Łosie coraz częściej pojawiają się w miastach, w tym w okolicach Szczecina. Wchodzą na osiedla głównie w poszukiwaniu pożywienia. Sytuacje takie zdarzają się przede wszystkim wzdłuż "korytarzy ekologicznych".



Edycja tekstu: Jacek Rujna