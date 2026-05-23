Zderzenie pociągu z osobówką k. Białogardu

Pociąg zderzył się z samochodem osobowym na przejeździe kolejowym pod Białogardem.

- Około godziny 19.30 na niestrzeżonym przejeździe kolejowym doszło do zderzenia samochodu osobowego z pociągiem relacji Sławno-Poznań Główny. W pojeździe marki Opel Insignia podróżowały dwie kobiety w wieku 18 i 21 lat. Na ten moment trwa akcja reanimacyjna jednej z kobiet - powiedziała w rozmowie z Radiem Szczecin asp. Kinga Plucińska-Gudełajska z policji w Białogardzie.







Ruch pociągów między Białogardem a Koszalinem został wstrzymany. Są poszkodowani. Trwa akcja ratunkowa.



