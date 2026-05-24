Psicław w Przecławiu, rusza wyjątkowe wydarzenie dla czworonogów

Zabawki, zwierzęca pierwsza pomoc, psia i kocia moda, a nawet zajęcia z fitnessu czy tańca również dla czworonogów.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

To wszystko będzie można zobaczyć podczas Psicławia, wydarzenia w Przecławiu dla wszystkich posiadaczy i miłośników psów oraz kotów.Będą także różnego rodzaju porady, warsztaty czy konkursy. Rynek produktów i usług dla zwierząt jest już niemal tak samo bogaty, jak ten dla ludzi - mówi organizatorka Psicławia Agnieszka Górska.W czasie imprezy będzie można m.in. wziąć udział w warsztatach fizjoterapii dla psów.- Masaże dla psów, ćwiczenia takie z użyciem akcesoriów, też będzie taki pokaz psiego fitnessu. Więc są też takie rzeczy, które możemy robić w domu, będzie specjalistka i na pewno na wszystkie pytania tego typu odpowie - powiedziała Górska.Psicław rozpocznie się w południe w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Przecławiu. Wstęp bezpłatny.