Łatwogang zebrał już 2 miliony dla Adasia Orlika

Region Kacper Narodzonek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Ponad 2 miliony zebrał już streamer Łatwogang dla Adasia Orlika. Zbiórka trwa podczas jego przejazdu rowerem z Zakopanego do Gdańska.
Wcześniej udało się zebrać 12 milionów dla Maksia, 8-latka z dystrofią mięśniową Duchenne`a. Jak mówi Alicja Orlik, mama Adasia, wieści o tym, że pieniądze ze zbiórki trafią również do nich, przyszły niespodziewanie.

- Tak naprawdę dowiedzieliśmy się 17 minut po północy, jak jeden z rodziców napisał, że nam gratuluje, że się dostaliśmy do Łatwoganga. A my w pierwszym momencie, no zszokowani, jak? My się nie dostaliśmy do Łatwoganga przecież - powiedziała Alicja Orlik.

Z początkowej kwoty 15 milionów złotych do uzbierania zostało półtora miliona. Te pieniądze pomogą nam wyjechać do Stanów Zjednoczonych w celu dalszego leczenia Adasia - dodaje Alicja Orlik.

- Jeszcze nie wiem, co my z tym zrobimy, ale będziemy planować wyjazd, po prostu sprawdzać wszystkie możliwe opcje. Ja nie wiem, co będzie mu dane przyjąć, ale wiem, że każdy lek kosztuje miliony. Jedziemy i szukamy opcji, żeby jak najszybciej otrzymał terapię - podkreśla mama Adasia.

Adaś Orlik z rodzicami jest obecnie w trasie do Gdańska, gdzie ma pojawić się na wielkim finale streama. Zbiórki znajdują się m.in. na stronach zbiórka.pl i siepomaga.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
