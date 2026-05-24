Psy w centrum uwagi w Przecławiu [ZDJĘCIA]

W Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji trwa druga edycja wydarzenia „Psicław” poświęconego czworonogom i ich opiekunom.

Na miejscu są atrakcje dla psów i ich właścicieli – od pokazów i warsztatów po porady specjalistów oraz aktywności ruchowe dla zwierzaków.- Wszystko obwąchał, teraz przymierzał obroże dla siebie, karmę dostał. - Już poczęstowała nas pani smaczkami, więc szukamy dalej jeszcze. - Dostałam właśnie przed chwilą ulotkę, żeby można było pojechać na myjnię psią, samemu psa wykąpać. Jest to naprawdę super, bo przy takim gabarytach psa wykąpać w domu to jest duże wyzwanie. - Chcemy zobaczyć te warsztaty pierwszej pomocy dla pieska. - I przećwiczyć takie mini warsztaty. Sądzę, że będzie pocieszony po powrocie do domu - mówili opiekunowie czworonogów."Psicław" potrwa do godziny 17.00