Targi Młodej Sztuki w szczecińskiej Trafostacji [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Chodzi przede wszystkim o bezpośredni kontakt z twórcami i ich pracami, podkreślają organizatorzy Targów Młodej Sztuki, które trwają w szczecińskiej Trafostacji.

Na miejscu spotkali się artyści z całej Polski, którzy pokazują swoje prace bezpośrednio publiczności. Można zobaczyć malarstwo, grafikę, rzeźbę czy plakaty, porozmawiać z twórcami i kupić ich dzieła.



- Jesteśmy tutaj pierwszy raz z ciekawości, że ona się troszkę interesuje. - Bardzo nam się podobają targi. Uważam, że w ogóle takich inicjatyw powinno być więcej, żeby też promować generalnie młodych twórców. - Trzeba z tą sztuką wyjść do ludzi. Nie zawsze internet czy muzea oddają to. - Tutaj wydaje mi się, że dosyć różnorodny przekrój artystów, bo też tam ceramika, glina, najwięcej malarstwa. - Sztuka jest potrzebna, tak jak muzyka, tak samo i obrazy. Myślę, że wzbogacają człowieka - mówili odwiedzający.



- Podróżujemy, pokazujemy niezależnych artystów, którzy reprezentują sztukę wizualną, na fizycznych nośnikach, na przykład malarstwo, rzeźbografika, komputerowo-warsztatowa, plakat, trochę zinów. To jest możliwość, żeby dowiedzieć się, co tworzy się współcześnie w młodej sztuce - powiedział Gleb Andreev, organizator Targów Młodej Sztuki.



Targi potrwają do godziny 17.