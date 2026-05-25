Przy Urzędzie Miasta będzie wielokolorowo. Trwają nasadzenia [ZDJĘCIA]

Heliotropy, werbeny, zielistki, stokrotki i szałwie rozkwitną przed szczecińskim magistratem.

Edycja tekstu: Michał Król

Od ubiegłego tygodnia trwa obsadzanie miejskich kwietników. Po największym kobiercu przy Pomniku Czynu Polaków przyszła pora na te przy fontannach na głównym dziedzińcu Urzędu Miasta. Kompozycja będzie obfitowała w ciemno-fioletowe barwy połączone z różem i czerwienią.- Patrzę, tak z daleka i mówię, coś się stało, czy ktoś powykopywał, czy co? Ja jestem szczęśliwa. Jak widzę czosnki te fioletowe. Przed urzędem to musi być pięknie. - Szczecin jest znany z tego, że jest dużo zieleni. To dobre rozwiązanie. - Miasto budzi się na nowo. Już widzieliśmy Jasne Błonia w pięknych kolorach liliowo-niebieskich. - Bardzo ładnie tu się robi. - Mam nadzieję, że będzie pięknie, jak będziemy brać ślub, w naszych ulubionych kolorach - mówią mieszkańcy.- Dla kontrastu pojawią się też stokrotki afrykańskie, które będą takim krwistym smaczkiem na poniektórych rabatkach. Ale też i heliotropy i standardowe nasze dobrze znane wilce i zielistki - mówi Katarzyna Kucier z Biura Ogrodnika Miasta.Łącznie na miejskich rabatach zostanie posadzone prawie 40 tysięcy roślin.