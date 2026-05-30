Sportowe emocje w szczecińskim Centrum Żeglarskim - ruszają 57. Regaty o Puchar Dnia Dziecka.

To jedno z najstarszych wydarzeń żeglarskich dla dzieci i młodzieży w regionie.



- Klasa podstawowa to Optymist grupa B, ale tradycyjnie od wielu lat bardzo, bardzo liczna grupa: szkółki najmłodszych żeglarzy, którzy jeszcze nie są zawodnikami, ale którzy się uczą, stawiają pierwsze kroki... Ścigamy się na jeziorze Dąbie. Klasa Optymist, Hanza 303 dla osób z niespełnosprawnościami, klasa skipper, klasa Carina i atrakcje dla dzieci - zapowiada Artur Burdziej, koordynator imprezy.



Zawody startują około godz. 10. Po wyścigach organizatorzy zaplanowali ognisko, gry i wspólną integrację uczestników.



