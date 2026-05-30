Nowi (czworonożni) funkcjonariusze

Kizo i Weles - dwa psy dołączyły do zachodniopomorskiej Policji. Jeden rozpoczął służbę w Komendzie Miejskiej Policji w Świnoujściu - drugi w policji w Łobzie.

Oba psy ukończyły specjalistyczne szkolenie w Zakładzie Kynologii Policji w Sułkowicach, podczas którego ich przewodnicy zdobywali wiedzę z zakresu teorii, metod szkoleniowych oraz pielęgnacji zwierząt.









Psy będą wspierać policjantów w codziennej służbie, uczestnicząc między innymi w działaniach patrolowych, poszukiwawczych oraz tropieniu sprawców przestępstw i osób zaginionych.

W trakcie zajęć praktycznych doskonalili umiejętności z zakresu posłuszeństwa, pokonywania przeszkód, obrony przewodnika, pościgów, przeszukiwania terenu i pomieszczeń, a także tropienia śladów.