Międzynarodowy Dzień Dziecka połączony z 25-leciem POLREGIO

Szczecińscy kolejarze zorganizowali festyn rodzinny. Impreza potrwa do godz. 14 na terenie Sekcji Eksploatacji i Utrzymania Taboru przy ulicy Białowieskiej.
- Jego uczestnicy będą mieli okazję obejrzeć tabor kolejowy, w tym zachowaną kabinę maszynisty ze słynnego EN 57. Do zwiedzenia będzie też Izba Tradycji Kolei na Pomorzu Zachodnim. Na stoisku promocyjnym czekać będą namioty z upominkami i atrakcjami dla najmłodszych - mówi rzecznik przewoźnika Jakub Hofman.
Impreza będzie też tłem dla II etapu kolejowego konkursu fotograficznego.
- Zdjęcia zrobione podczas wydarzenia mogą zostać zgłoszone do konkursu organizowanego przez przewoźnika, w którym do wygrania są m.in. przejazd w kabinie maszynisty czy godzinna jazda na symulatorze pociągu. Fotografie można przesyłać do 7 czerwca - dodał.
Konkurs ma charakter otwarty.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
