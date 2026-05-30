Ruszają prace projektowe nad nową siedzibą Teatru Współczesnego w Szczecinie. Zajmie się tym warszawska pracowania SAAW. Nowa siedziba teatru powstanie na Łasztowni.
Ma to być nie tylko nowoczesny obiekt kultury, ale również ważny element miejskiej przestrzeni publicznej.
Projekt zakłada stworzenie kompleksu składającego się z dwóch budynków połączonych otwartą przestrzenią publiczną i zielenią dostępną dla mieszkańców.
W nowej siedzibie znajdą się m.in.: duża scena z widownią na około 450 miejsc, scena kameralna, przestrzenie edukacyjne i społeczne, zaplecze techniczne oraz ogólnodostępne strefy miejskie i rekreacyjne.
Nowy obiekt powstanie przy Nabrzeżu Celnym, w sąsiedztwie planowanego Mostu Kłodnego. Projektowanie potrwa dwa lata, następnie ogłoszony zostanie przetarg na realizację prac budowlanych.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
