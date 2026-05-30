Zmiany (na lepsze) w szpitalu przy Unii Lubelskiej

Koniec z uciążliwym krążeniem między gabinetami i udręką dalekich dojazdów - pacjenci onkologiczni w Szczecinie zyskali właśnie bezpieczną przystań, gdzie cała pomoc czeka na nich pod jednym dachem.

Lekarze i pacjenci mówią zgodnie: to zupełnie nowa jakość w zachodniopomorskiej medycynie. Pani Sabina, która z nowotworem walczy od ośmiu lat, oddziałowi wystawiła mocną piątkę.





- Obsada jest fantastyczna. Jak tu przychodzę, to przychodzę bez stresu - przyznała.

Przy Unii Lubelskiej działa już nowoczesny obiekt, do którego przeniesiono Oddział Kliniczny Onkologii, Chemioterapii i Immunoterapii Nowotworów. Jest tam też hotel dla pacjentów, a do końca roku rozpocznie pracę ośrodek radioterapii.Nowy gmach robi wrażenie, a przede wszystkim zwiększa możliwości placówki. Ordynator oddziału dr Rafał Becht podkreśla, że to nie koniec rozwoju tego miejsca.- Radioterapia w chwili obecnej jest w procesie instalacji sprzętu - powiedział.W hotelu na pacjentów czeka 35 łóżek, natomiast oddział chemioterapii przyjmuje dziennie około 60 pacjentów.