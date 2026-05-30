Zmiany (na lepsze) w szpitalu przy Unii Lubelskiej

Region Anna Klimczyk

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]
Koniec z uciążliwym krążeniem między gabinetami i udręką dalekich dojazdów - pacjenci onkologiczni w Szczecinie zyskali właśnie bezpieczną przystań, gdzie cała pomoc czeka na nich pod jednym dachem.
"To milowy krok w leczeniu pacjentów onkologicznych z naszego regionu" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Przy Unii Lubelskiej działa już nowoczesny obiekt, do którego przeniesiono Oddział Kliniczny Onkologii, Chemioterapii i Immunoterapii Nowotworów. Jest tam też hotel dla pacjentów, a do końca roku rozpocznie pracę ośrodek radioterapii.

Nowy gmach robi wrażenie, a przede wszystkim zwiększa możliwości placówki. Ordynator oddziału dr Rafał Becht podkreśla, że to nie koniec rozwoju tego miejsca.

- Radioterapia w chwili obecnej jest w procesie instalacji sprzętu - powiedział.

Lekarze i pacjenci mówią zgodnie: to zupełnie nowa jakość w zachodniopomorskiej medycynie. Pani Sabina, która z nowotworem walczy od ośmiu lat, oddziałowi wystawiła mocną piątkę.

- Obsada jest fantastyczna. Jak tu przychodzę, to przychodzę bez stresu - przyznała.

W hotelu na pacjentów czeka 35 łóżek, natomiast oddział chemioterapii przyjmuje dziennie około 60 pacjentów.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Anny Klimczyk [Radio Szczecin]

