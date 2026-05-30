Lodowe balie, pokaz morsowania i rajd. Jezioro Głębokie na sportowo [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Najpierw rower, potem spacer, a na końcu spotkanie z lodem, tak wyglądało wydarzenie zorganizowane nad Jeziorem Głębokim przez Szczecińsko-Policki Klub Morsy im. Zbyszka Ulatowskiego.
Uczestnicy przemierzyli trasę przez Puszczę Wkrzańską i leśne ścieżki wokół jeziora. Nie zabrakło także pokazu morsowania oraz możliwości wejścia do beczek wypełnionych lodem.

- Dużo osób przyszło. - Nawet nie myślałem, że tyle będzie. Część będzie jechała z przewodnikiem rowerowym, część będzie szła z przewodnikiem dookoła Jeziora Głębokiego. - Bezpiecznie jest w grupie tereny nowe poznawać - opowiadają uczestnicy.

- Bawimy się wesoło, hartujemy ciała, dbamy o zdrowie. Mam nadzieję, że parę osób pozna tutaj kilka ciekawostek okolic Puszczy Wkrzańskiej Parku Jeziora Głębokie - dodaje Ireneusz Kowieski, prezes Szczecińsko-Polickiego Klubu Morsy.

Spotkanie odbyło się w ramach Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Krzysztofa Cichockiego.
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
