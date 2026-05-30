Wirtualna rzeczywistość, nauka i zabawa. Cyfrowy Dzień Dziecka w Technoparku [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Programowanie, wirtualna rzeczywistość i elektroniczne zagadki, tak szczeciński Technopark Pomerania świętuje Cyfrowy Dzień Dziecka.
Na uczestników czeka 36 atrakcji. Dzieci mogą m.in. spróbować swoich sił w programowaniu, przetestować gogle VR i odbyć wirtualny lot samolotem.

- Nie są łatwe te zadanie, nie wszyscy dają radę. - Jest bardzo fajnie, bo można tu się wiele nauczyć. - Byliśmy na wykładzie o cyfrowym bezpieczeństwie, i o tym jak aplikacje wpływają na ludzi i próbują przekonywać do zakupów w sieci. - Dzieci w trakcie zajęć składały też z klocków roboty. - Przed chwilą wróciłem z takiego paintballa na VR i ogólnie to mega fajnie było - podkreślali uczestnicy.

- Bardzo często jest tak, że myślimy, że jest osobny świat analogowy i świat cyfrowy. Trochę to nieprawda. To się dzisiaj zaciera... My w Technoparku chcemy pokazać, że ten cyfrowy świat jest tak samo fajny jak ten analogowy, jeżeli umiejętnie i bezpiecznie z niego korzystamy - dodał Jakub Gibowski, Technopark Pomerania.

Cyfrowy Dzień Dziecka w Technoparku trwa do godziny 16.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Krzysztofa Cichockiego.
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

