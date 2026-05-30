Na tropie łosi: jeden (chyba) na cmentarzu, drugi na Ustowie

Na cmentarzu jest już tylko jeden, drugi uciekł - mowa o łosiach, które czwartkowej nocy zauważono na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Nie wiadomo skąd się tam wzięły.

Łowczy miejski i przyrodnicy próbowali zabezpieczyć zwierzęta, ale płoszone odgłosami cmentarnych ceremonii, chowały się w zaroślach. Jednego łosia uchwycił monitoring na Ustowie, zatem na terenie nekropolii jest już prawdopodobnie tylko jeden.





- Wczoraj po raz ostatni widzieliśmy łosia na cmentarzu około godz. 15-16. Nie widać tropów nowych, tak, że prawdopodobnie albo jest schowany w gęstych krzewach, albo przeskoczył i podjął wędrówkę za tym łosiem, który udał się na południe w kierunku Ustowa - tłumaczy łowczy miejski Ryszard Czeraszkiewcz.

Łoś, który oddalił się z cmentarza może być widziany w rejonie gminy Gryfino lub Kołbaskowo. Zachowajmy czujność i ostrożność; łosie to silne i groźne zwierzęta.Jeśli zauważymy łosia poinformujmy straż miejską: nr 986.