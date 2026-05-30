Piknik Art Deco w Stepnicy

Cofnij wskazówki zegara o 100 lat i poczuj klimat rodem z "Wielkiego Gatsby'ego". Już w sobotę Amfiteatr na Przystani w Stepnicy zmieni się w eleganckie, tętniące życiem centrum epoki międzywojennej, goszcząc wyjątkowy Piknik Art Deco.

To jest wspólne tworzenie klimatu tego miejsca - mówią organizatorki: Anna Turniak -pomysłodawczyni imprezy i Mirosława Nowak, dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury.



- To były jedne z piękniejszych lat Stepnicy, kurortu. Dla Szczecina naprawdę elegancka miejscowość wypoczynkowa. Chodziły statki białej floty... - Stoję na straży tego, by tutaj kulturalne życie kwitło. Mam nadzieję, że to wychodzi. Przyjeżdżajcie pięknie wystrojeni, a my was ugościmy, przywitamy i pokażemy trochę historii - mówiły.



A podczas imprezy odbędą się: pokaz mody lat 20 i 30-tych, wystawa zabytkowych aut oraz koncerty. Początek o godz. 14.



