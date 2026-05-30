Termomodernizacja szkoły w Kamieniu Pomorskim

Termomodernizację przejdzie szkoła średnia w Kamieniu Pomorskim. To Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica.

Inwestycja, jak podaje portal kamieńskie.info, ruszy w lipcu i potrwa do czerwca przyszłego roku.





Zakres prac obejmie m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów oraz ścian fundamentowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż zewnętrznych żaluzji, wymianę świetlików, remont kominów oraz wykonanie nowych zadaszeń i podestów przy wejściach do budynku.





W ramach inwestycji zaplanowano również częściową przebudowę instalacji elektrycznej, wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne LED, wymianę instalacji odgromowej i uziemiającej, a także montaż instalacji fotowoltaicznej.





Budynek ma zostać wyposażony w pompę ciepła, która będzie głównym źródłem ogrzewania.





W sali gimnastycznej pojawi się natomiast wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.

Koszt prac to ponad 6 milionów złotych, z czego blisko połowa to unijne dofinansowanie.