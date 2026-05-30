Termomodernizacja szkoły w Kamieniu Pomorskim

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Kamień Pomorski z lotu ptaka. źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kamie%C5%84_Pomorski
Termomodernizację przejdzie szkoła średnia w Kamieniu Pomorskim. To Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica.
Koszt prac to ponad 6 milionów złotych, z czego blisko połowa to unijne dofinansowanie.
Inwestycja, jak podaje portal kamieńskie.info, ruszy w lipcu i potrwa do czerwca przyszłego roku.

Zakres prac obejmie m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów oraz ścian fundamentowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż zewnętrznych żaluzji, wymianę świetlików, remont kominów oraz wykonanie nowych zadaszeń i podestów przy wejściach do budynku.

W ramach inwestycji zaplanowano również częściową przebudowę instalacji elektrycznej, wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne LED, wymianę instalacji odgromowej i uziemiającej, a także montaż instalacji fotowoltaicznej.

Budynek ma zostać wyposażony w pompę ciepła, która będzie głównym źródłem ogrzewania.

W sali gimnastycznej pojawi się natomiast wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

