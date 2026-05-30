Dzień Dziecka i urodziny MCN [WIDEO, ZDJĘCIA]

Urodziny i Dzień Dziecka w jednym - Morskie Centrum Nauki w Szczecinie połączyło obchody swojego trzeciego jubileuszu z Dniem Dziecka. W programie są m.in. strefy edukacyjne, gra terenowa na wystawie stałej oraz premiera filmu w Planetarium.

Dużym zainteresowaniem cieszą się także wielkie klocki LEGO i fotobudka dla rodzin.- Bardzo dobrze się bawimy. Super impreza. - Wszędzie jest to samo, dmuchańce, a my chcieliśmy coś innego. Właśnie takie stanowiska, szczególnie dla dziewczynki, która idzie do szkoły zaraz, więc to jest coś ciekawszego. - Fajne są łamigłówki. Zrobiliśmy sobie kolorowe bibułki. - Na dole mamy klocki,a tutaj ta fotobudka, czekamy w kolejce. No super - mówili starsi i młodsi.Na zakończenie dnia o godz 17 odbędzie się spotkanie podróżnicze z Przemysławem Dąbkiem „Porozmawiajmy o… Wietnamie”, które ma przybliżyć uczestnikom kulturę oraz codzienne życie w tym kraju.