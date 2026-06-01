Ruszyła budowa nowego Uniwersyteckiego Centrum Zabiegowego dla Dzieci [ZDJĘCIA]

Region Adam Wosik

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
To ma być największe pediatryczne centrum zabiegowe w Polsce. Powstanie przy ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie.
To kolejny oddział, który będzie częścią szpitala Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego - mówi profesor Tomasz Byrski, prorektor do spraw klinicznych szczecińskiego PUM-u.

- To centrum będzie nie tylko diagnostycznym, ale przede wszystkim centrum leczenia zabiegowego oraz centrum intensywnej terapii i leczenia wielospecjalistycznego - mówi Byrski.

W nowej placówce znajdą się przede wszystkim kliniki przeniesione ze starej lokalizacji.

- Będzie tutaj Klinika Chirurgii Dziecięcej, Chirurgii Onkologicznej, Urologii, Chirurgii Ręki, Klinika Ortopedii Dziecięcej i Ortopedii Onkologicznej. A także będzie przeniesiona część dziecięcego szpitalnego oddziału ratunkowego - mówi prorektor do spraw klinicznych szczecińskiego PUM-u.

Koszt inwestycji to około 300 milionów złotych. Nowe Uniwersyteckie Centrum Zabiegowe dla Dzieci ma być przekazane pacjentom pod koniec przyszłego roku.

Edycja tekstu: Michał Król
A dla czyich dzieci ten oddział bedzie ????? Bo patrząc na to co sie dzieje w służbie zdrowia to moze byc różnie

