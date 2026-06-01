Ruszyła budowa nowego Uniwersyteckiego Centrum Zabiegowego dla Dzieci [ZDJĘCIA]

To ma być największe pediatryczne centrum zabiegowe w Polsce. Powstanie przy ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie.

To kolejny oddział, który będzie częścią szpitala Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego - mówi profesor Tomasz Byrski, prorektor do spraw klinicznych szczecińskiego PUM-u.- To centrum będzie nie tylko diagnostycznym, ale przede wszystkim centrum leczenia zabiegowego oraz centrum intensywnej terapii i leczenia wielospecjalistycznego - mówi Byrski.W nowej placówce znajdą się przede wszystkim kliniki przeniesione ze starej lokalizacji.- Będzie tutaj Klinika Chirurgii Dziecięcej, Chirurgii Onkologicznej, Urologii, Chirurgii Ręki, Klinika Ortopedii Dziecięcej i Ortopedii Onkologicznej. A także będzie przeniesiona część dziecięcego szpitalnego oddziału ratunkowego - mówi prorektor do spraw klinicznych szczecińskiego PUM-u.Koszt inwestycji to około 300 milionów złotych. Nowe Uniwersyteckie Centrum Zabiegowe dla Dzieci ma być przekazane pacjentom pod koniec przyszłego roku.