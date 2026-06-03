Rozbiórka łącznic Trasy Zamkowej. Jest oświadczenie spółki

Trasa Zamkowa. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Rozbiórka łącznic Trasy Zamkowej nie była działaniem przypadkowym, ani podejmowanym w oderwaniu od prowadzonych inwestycji - tak spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie tłumaczy wyburzenia zjazdów z estakady.