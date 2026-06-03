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Rozbiórka łącznic Trasy Zamkowej. Jest oświadczenie spółki

Region Elżbieta Bielecka, Anna Klimczyk

Trasa Zamkowa. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Trasa Zamkowa. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Rozbiórka łącznic Trasy Zamkowej nie była działaniem przypadkowym, ani podejmowanym w oderwaniu od prowadzonych inwestycji - tak spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie tłumaczy wyburzenia zjazdów z estakady.
Zawiadomienie do prokuratury ws. Trasy Zamkowej [ZDJĘCIA]

Zawiadomienie do prokuratury ws. Trasy Zamkowej [ZDJĘCIA]

Dodano, że zostały one przeprowadzone zgodnie z prawem, a środki publiczne wydano oszczędnie i racjonalnie. Na wysokie koszty operacji, ponad 7,5 mln złotych, i nieuzasadniony - jego zdaniem - brak przetargu zwrócił uwagę w mediach społecznościowych Rafał Kubowicz ze szczecińskiej Konfederacji.

Jak przekazała w oświadczeniu spółka SIM, rozbiórka była konsekwencją niezależnej ekspertyzy. Rekomendowała ona wyburzenie łącznic ze względu na stan ich konstrukcji i bezpieczeństwo ruchu, a także z uwagi na fakt, że łącznice trzeba było rozebrać w związku z planowaną budową Mostu Kłodnego. Dodano, że tryb zamówienia "z wolnej ręki" był zgodny z prawem - spełnione były wszystkie wymogi formalne.

Kosztorys zamówienia - jak przekazano - pochodził z dokumentacji projektowej dla inwestycji związanej z budową Mostu Kłodnego. Tam na rozbiórkę łącznic założono 8,9 mln zł brutto.

Wszystkie decyzje podejmowane były w oparciu o przesłanki techniczne, ekonomiczne i prawne, a nie względy polityczne czy medialne - czytamy w oświadczeniu.
Oświadczenie spółki SIM.Załącznik 1.Załącznik 2.
Relacja Anny Klimczyk [Radio Szczecin]

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