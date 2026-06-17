Ponad pół miliona na remont chodników

Koniec z powykręcanymi kostkami. 640 tysięcy złotych wydał stargardzki magistrat na remont chodników przy ul. Łokietka.
Starą nawierzchnię zastąpiły płyty kamienne i kostka. Jak podkreślają urzędnicy odnowione trakty lepiej komponują się z okoliczną architekturą starego miasta.
To kolejny tego rodzaju remont w ostatnim czasie. Niedawno odnowione zostały także chodniki przy Bolesława Chrobrego i Kazimierza Wielkiego.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
To kolejny tego rodzaju remont w ostatnim czasie. Niedawno odnowione zostały także chodniki przy Bolesława Chrobrego i Kazimierza Wielkiego.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski