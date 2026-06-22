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Protest zachodniopomorskich rolników zakończony

Region Julia Nowicka

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Trwający od kilku godzin protest zachodniopomorskich rolników, którzy blokowali drogę szybkiego ruchu S3 na węźle Gryfino, został rozwiązany.
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Tym samym przywrócony został ruch kierowców między węzłem Klucz a węzłem Pyrzyce. Organizatorem protestu było Kółko Rolnicze Parnica.

Blokada zakończyła się na pisemny wniosek lokalnego samorządu, czyli gminy Gryfino - poinformował współorganizator protestu Paweł Toporek.

- Przyjechał urzędnik, przedstawił się, pokazał stosowne dokumenty i ogłosił, że rozwiązuje zgromadzenie. Wykorzystane zostały zapisy ustawy, które organowi dają takie uprawnienie - podkreśla Toporek.

Organizatorzy czekają na otrzymanie decyzji na piśmie i zapowiedzieli odwołanie się od niej.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
- Przyjechał urzędnik, przedstawił się, pokazał stosowne dokumenty i ogłosił, że rozwiązuje zgromadzenie. Wykorzystane zostały zapisy ustawy, które organowi dają takie uprawnienie - podkreśla Toporek.

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