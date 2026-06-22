Protest zachodniopomorskich rolników zakończony

Trwający od kilku godzin protest zachodniopomorskich rolników, którzy blokowali drogę szybkiego ruchu S3 na węźle Gryfino, został rozwiązany.

Blokada zakończyła się na pisemny wniosek lokalnego samorządu, czyli gminy Gryfino - poinformował współorganizator protestu Paweł Toporek.





- Przyjechał urzędnik, przedstawił się, pokazał stosowne dokumenty i ogłosił, że rozwiązuje zgromadzenie. Wykorzystane zostały zapisy ustawy, które organowi dają takie uprawnienie - podkreśla Toporek.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Tym samym przywrócony został ruch kierowców między węzłem Klucz a węzłem Pyrzyce. Organizatorem protestu było Kółko Rolnicze Parnica.Organizatorzy czekają na otrzymanie decyzji na piśmie i zapowiedzieli odwołanie się od niej.