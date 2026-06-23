Kino "Wolność" w Szczecinku przejedzie modernizację

Do przetargu stanęła jedna firma, z Dąbrowy Chełmińskiej, która zaoferowała kwotę, która mieści się w budżecie zaplanowanym na tę inwestycję.

Teraz trwa sprawdzanie oferty. Wymienione zostaną wszystkie fotele dla widzów, a także wykładzina podłogowa. Zamontowane zostanie nowe oświetlenie LED przy schodach. Całość prac ma potrwać podczas wakacji. Inwestycja ma kosztować około 900 tysięcy złotych. Z tego pół miliona to dotacja z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.



To nie koniec zmian w kinie. Jeszcze w tym roku miasto planuje remont dachu budynku.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski