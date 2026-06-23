Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Robot zoperuje kolano

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Mat. prasowe
Mat. prasowe
Robot zoperuje kolano w szpitalu w Drawsku Pomorskim. To będą pierwsze w regionie tego typu operacje.
W placówce rozpoczęła się już instalacja systemu robotycznego przeznaczonego do wykonywania alloplastyk stawu kolanowego, czyli wymiany uszkodzonego stawu na endoprotezę.

W kolejnym etapie - w lipcu - szkolenie przejedzie personel medyczny. Uzyskanie certyfikacji jest niezbędnym elementem wdrożenia technologii. Pierwsi pacjenci mają zostać zoperowani w sierpniu.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 11:00 serwis z godziny 10:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Awaria wodociągowa w Szczecinie. Były problemy w centrum i na obrzeżach [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 20 czerwca oglądane 7516 razy)
  2. 25-latek spod Szczecina z zarzutem zabójstwa
    (od 19 czerwca oglądane 5498 razy)
  3. W poniedziałek rusza budowa obwodnicy Płoni
    (od przedwczoraj oglądane 3487 razy)
  4. W poniedziałek rolnicy zablokują S3
    (od przedwczoraj oglądane 3202 razy)
  5. Zastępca wójta z nieprawdziwym wykształceniem?
    (od 18 czerwca oglądane 3056 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Szymon Osowski
Maria Kubisa
Rolnicy protestują i domagają się spotkania z premierem [AKTUALIZACJA, WIDEO, ZDJĘCIA]
Ostatnie przed wakacyjną przerwą...
Młodzi piłkarze FASE z sukcesem w Don Bosco [WIDEO, ZDJĘCIA]
Walczą z błotem, wodą i własnymi słabościami [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty