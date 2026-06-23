Robot zoperuje kolano w szpitalu w Drawsku Pomorskim. To będą pierwsze w regionie tego typu operacje.
W placówce rozpoczęła się już instalacja systemu robotycznego przeznaczonego do wykonywania alloplastyk stawu kolanowego, czyli wymiany uszkodzonego stawu na endoprotezę.
W kolejnym etapie - w lipcu - szkolenie przejedzie personel medyczny. Uzyskanie certyfikacji jest niezbędnym elementem wdrożenia technologii. Pierwsi pacjenci mają zostać zoperowani w sierpniu.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
W kolejnym etapie - w lipcu - szkolenie przejedzie personel medyczny. Uzyskanie certyfikacji jest niezbędnym elementem wdrożenia technologii. Pierwsi pacjenci mają zostać zoperowani w sierpniu.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski