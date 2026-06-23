Perspektywy: szczecińskie uczelnie akademickie poza dwudziestką. W innej kategorii wygrywa Koszalin

Brak szczecińskich szkół wyższych w pierwszej dwudziestce rankingu uczelni akademickich Perspektywy 2026.

Najwyżej - na 22. miejscu - znalazł się Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Natomiast na 36. miejscu pojawił się Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, a na 50. Uniwersytet Szczeciński. W pierwszej setce jest jeszcze: Politechnika Morska w Szczecinie.





Pierwsze miejsce w rankigu zajął Uniwersytet Warszawski.







Z kolei najlepszą uczelnią zawodową, według rankingu Perspektyw 2026, została Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie. Na 14. miejscu znalazła się Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu. W pierwszej setce są też: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu - Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie, Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie czy Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski