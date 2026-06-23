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Perspektywy: szczecińskie uczelnie akademickie poza dwudziestką. W innej kategorii wygrywa Koszalin

Region Anna Klimczyk

Fot. www.pixabay.com/ jarmoluk (domena publiczna)
Fot. www.pixabay.com/ jarmoluk (domena publiczna)
Brak szczecińskich szkół wyższych w pierwszej dwudziestce rankingu uczelni akademickich Perspektywy 2026.
Najwyżej - na 22. miejscu - znalazł się Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Natomiast na 36. miejscu pojawił się Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, a na 50. Uniwersytet Szczeciński. W pierwszej setce jest jeszcze: Politechnika Morska w Szczecinie.

Pierwsze miejsce w rankigu zajął Uniwersytet Warszawski.

Z kolei najlepszą uczelnią zawodową, według rankingu Perspektyw 2026, została Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie. Na 14. miejscu znalazła się Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu. W pierwszej setce są też: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu - Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie, Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie czy Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

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