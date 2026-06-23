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Nastolatek bez uprawnień i ubezpieczenia na motocyklu

Region Elżbieta Bielecka

Fot. KPP Pyrzyce
Fot. KPP Pyrzyce
14-latek jechał motocyklem crossowym - bez uprawnień i bez ubezpieczenia. Zatrzymali go policjanci, a za wybryk nastolatka odpowiedzą rodzice.
Funkcjonariusze z Pyrzyc skontrolowali kierowcę motocykla - poza tym, że okazał się 14-latkiem niemającym uprawnień do kierowania, to jego pojazd nie był zarejestrowany, nie miał ubezpieczenia i był niedopuszczony do ruchu.

Na miejsce wezwano ojca chłopaka. Właściciel motocykla będzie musiał zapłacić tysiąc złotych mandatu. Pojazd trafił na parking strzeżony.

Sprawą zajmie się też sąd rodzinny i nieletnich.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

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