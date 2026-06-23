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Trwają konsultacje ws. Szczecińskiej Karty Mieszkańca

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Piotr Sawiński [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Piotr Sawiński [Radio Szczecin/Archiwum]
Jakie powinny być udogodnienia dla Szczecinian i z jakiej oferty chcą korzystać - trwają konsultacje dotyczące utworzenia Szczecińskiej Karty Mieszkańca.
Najbliższe spotkanie odbędzie się w czwartek o godzinie 17:00 w UrbanLab Szczecin w Technoparku Pomerania (budynek F1, ul. Cyfrowa 2). Będzie można porozmawiać o projekcie i zgłosić swoje sugestie.

Można to także zrobić przez ankietę internetową albo przez formularz w wersji papierowej - jest dostępny w Urzędzie Miasta przy Placu Armii Krajowej (środkowe wejście, parter).

Konsultacje potrwają do przyszłego piątku, 3 lipca.

Edycja tekstu: Michał Król

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