Trwają konsultacje ws. Szczecińskiej Karty Mieszkańca

Jakie powinny być udogodnienia dla Szczecinian i z jakiej oferty chcą korzystać - trwają konsultacje dotyczące utworzenia Szczecińskiej Karty Mieszkańca.
Najbliższe spotkanie odbędzie się w czwartek o godzinie 17:00 w UrbanLab Szczecin w Technoparku Pomerania (budynek F1, ul. Cyfrowa 2). Będzie można porozmawiać o projekcie i zgłosić swoje sugestie.
Można to także zrobić przez ankietę internetową albo przez formularz w wersji papierowej - jest dostępny w Urzędzie Miasta przy Placu Armii Krajowej (środkowe wejście, parter).
Konsultacje potrwają do przyszłego piątku, 3 lipca.
Edycja tekstu: Michał Król