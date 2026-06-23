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Torowiska na Bramie Portowej zostaną przebudowane [ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Szczecin przygotowuje się do remontu torowiska na Bramie Portowej.
Utrudnienia w ruchu tramwajowym kilku linii

Utrudnienia w ruchu tramwajowym kilku linii

Wydział Gospodarki Komunalnej magistratu zlecił opracowanie projektu przebudowy jednego z najważniejszych skrzyżowań tramwajowych w Szczecinie. Temat stanu torowiska wrócił po dwóch wykolejeniach tramwajów, do których doszło tam w minioną sobotę.

Termin prac i ich finansowanie będą zależeć od tego, jaki będzie ich priorytet w planach miasta - mówi Wojciech Jachim, rzecznik Tramwajów Szczecińskich.

- Zakres tych prac będzie dotyczył całego skrzyżowania. To jest najważniejsze skrzyżowanie w Szczecinie, więc na pewno tutaj warto będzie wziąć pod uwagę etapowanie tego przedsięwzięcia, aby nie sparaliżować całego miasta - mówi Jachim.

Miasto nie ma jeszcze zaplanowanego finansowania dla tej przebudowy. Skrzyżowanie przy Bramie Portowej przeszło ostatni wielki remont w 2012 roku. Kosztował ponad 20 milionów złotych.

Edycja tekstu: Michał Król
Termin prac i ich finansowanie będą zależeć od tego, jaki będzie ich priorytet w planach miasta - mówi Wojciech Jachim, rzecznik Tramwajów Szczecińskich.

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