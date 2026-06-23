Torowiska na Bramie Portowej zostaną przebudowane [ZDJĘCIA]

Szczecin przygotowuje się do remontu torowiska na Bramie Portowej.
Termin prac i ich finansowanie będą zależeć od tego, jaki będzie ich priorytet w planach miasta - mówi Wojciech Jachim, rzecznik Tramwajów Szczecińskich.
- Zakres tych prac będzie dotyczył całego skrzyżowania. To jest najważniejsze skrzyżowanie w Szczecinie, więc na pewno tutaj warto będzie wziąć pod uwagę etapowanie tego przedsięwzięcia, aby nie sparaliżować całego miasta - mówi Jachim.
Miasto nie ma jeszcze zaplanowanego finansowania dla tej przebudowy. Skrzyżowanie przy Bramie Portowej przeszło ostatni wielki remont w 2012 roku. Kosztował ponad 20 milionów złotych.
Edycja tekstu: Michał Król