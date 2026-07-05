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"Wiele osób zaczyna podróżować po Polsce samochodem"

Region Natalia Chodań

Fot. Pixabay/capecodprof (CC0 domena publiczna)
Fot. Pixabay/capecodprof (CC0 domena publiczna)
Pomorze Zachodnie najchętniej wybieranym kierunkiem wśród podróżujących ze zwierzętami. Tak wynika z analiz platformy rezerwacyjnej Slowhop. Do podróży z czworonogiem warto się przygotować.
Zachodniopomorskie wybiera prawie 25 proc. osób wybierających się na wakacje z czworonogami.

Widać to także w samym Szczecinie - mówi pan Damian, który zarządza dwoma hotelami w mieście.

- Zmienił się sposób podróżowania, szczególnie po pandemii to zaobserwowaliśmy, że bardzo wiele osób zaczyna podróżować po Polsce samochodem i już właśnie biorą zwierzaki - dodaje pan Damian.

Lekarz weterynarii Aleksandra Iżak przypomina, że warto odpowiednio przygotować psa do podróży, by zminimalizować ryzyko wystąpienia choroby lokomocyjnej.

- Najczęściej objawy choroby lokomocyjnej są u zwierząt młodych, kiedy to ucho środkowe jeszcze się kształtuje. One najczęściej jednak mają problemy gastryczne, żołądkowe. Tu mamy skuteczne preparaty, które godzinę, dwie przed podróżą możemy podać i możemy tego uniknąć - mówi Iżak.

Leki zawsze powinien dobierać weterynarz. Najważniejsze to działać spokojnie i cierpliwie. Podczas dalszych podróży warto zadbać o częste przystanki z możliwością krótkiego spaceru i napicia się wody.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Widać to także w samym Szczecinie - mówi pan Damian, który zarządza dwoma hotelami w mieście.
Lekarz weterynarii Aleksandra Iżak przypomina, że warto odpowiednio przygotować psa do podróży, by zminimalizować ryzyko wystąpienia choroby lokomocyjnej.

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