Pomorze Zachodnie najchętniej wybieranym kierunkiem wśród podróżujących ze zwierzętami. Tak wynika z analiz platformy rezerwacyjnej Slowhop. Do podróży z czworonogiem warto się przygotować.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Zachodniopomorskie wybiera prawie 25 proc. osób wybierających się na wakacje z czworonogami.Widać to także w samym Szczecinie - mówi pan Damian, który zarządza dwoma hotelami w mieście.- Zmienił się sposób podróżowania, szczególnie po pandemii to zaobserwowaliśmy, że bardzo wiele osób zaczyna podróżować po Polsce samochodem i już właśnie biorą zwierzaki - dodaje pan Damian.Lekarz weterynarii Aleksandra Iżak przypomina, że warto odpowiednio przygotować psa do podróży, by zminimalizować ryzyko wystąpienia choroby lokomocyjnej.- Najczęściej objawy choroby lokomocyjnej są u zwierząt młodych, kiedy to ucho środkowe jeszcze się kształtuje. One najczęściej jednak mają problemy gastryczne, żołądkowe. Tu mamy skuteczne preparaty, które godzinę, dwie przed podróżą możemy podać i możemy tego uniknąć - mówi Iżak.Leki zawsze powinien dobierać weterynarz. Najważniejsze to działać spokojnie i cierpliwie. Podczas dalszych podróży warto zadbać o częste przystanki z możliwością krótkiego spaceru i napicia się wody.