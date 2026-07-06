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Dworzec w Wałczu przejdzie gruntowną modernizację

Region Tomasz Domański

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
Dworzec kolejowy w Wałczu zmieni swoje dotychczasowe oblicze. PKP S.A. podpisały umowę na modernizację obiektu.
W ramach prac remontowych zaplanowano m.in. wymianę zniszczonych elementów dachu, montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej, renowację elewacji czy ocieplenie. Ważnym założeniem będzie też likwidacja barier architektonicznych i pełne otwarcie obiektu na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Rozpoczęcie prac zaplanowane jest na drugą połowę przyszłego roku. W kolejce czekają też inne obiekty, m.in. w Gryficach, Czaplinku czy Nowogardzie.

Edycja tekstu: Michał Król

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