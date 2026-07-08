E-recepty można już dzielić, ale nie wszędzie

Od 1 lipca pacjenci nie muszą realizować całej recepty w jednej aptece. Uruchomiono możliwość dzielenia e-recept.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Jak się jednak okazuje, nie wszędzie ta możliwość działa. Włączenie wszystkich chętnych aptek do systemu może potrwać kilkanaście dni - mówi Michał Kasiak z Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej i prosi pacjentów o cierpliwość.- Są to takie proste problemy techniczne, kwestie rejestracyjne, kwestie aktualizacji oprogramowania. Proszę wziąć pod uwagę, że nie zawsze wszędzie to będzie działało. Aczkolwiek mówię, wymaga to drobnych, technicznych, jeszcze jakichś poprawek, które będą wychodziły. Osoby, które zgłaszają takie apteki do programu, też są weryfikowane - informuje Kasiak.Podkreśla również, że przystąpienie do programu jest dla aptek dobrowolne. W Zachodniopomorskiem zgłosiło się do niego dotychczas ponad 50 proc. aptek.