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E-recepty można już dzielić, ale nie wszędzie

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Od 1 lipca pacjenci nie muszą realizować całej recepty w jednej aptece. Uruchomiono możliwość dzielenia e-recept.
Jak się jednak okazuje, nie wszędzie ta możliwość działa. Włączenie wszystkich chętnych aptek do systemu może potrwać kilkanaście dni - mówi Michał Kasiak z Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej i prosi pacjentów o cierpliwość.

- Są to takie proste problemy techniczne, kwestie rejestracyjne, kwestie aktualizacji oprogramowania. Proszę wziąć pod uwagę, że nie zawsze wszędzie to będzie działało. Aczkolwiek mówię, wymaga to drobnych, technicznych, jeszcze jakichś poprawek, które będą wychodziły. Osoby, które zgłaszają takie apteki do programu, też są weryfikowane - informuje Kasiak.

Podkreśla również, że przystąpienie do programu jest dla aptek dobrowolne. W Zachodniopomorskiem zgłosiło się do niego dotychczas ponad 50 proc. aptek.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Włączenie wszystkich chętnych aptek do systemu może potrwać kilkanaście dni - mówi Michał Kasiak z Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej i prosi pacjentów o cierpliwość.

Dodaj komentarz 1 komentarz

co to za rząd, który wprowadza przepisy "na zasadzie dobrowolności"???
Toż to prosta droga do kolejnego bajzlu!
Apteki się mnożą jak Żabki, a pacjent ma nadal biegać z receptami, bo każda ma inny system.
A to przecież PACJENCI utrzymują ten system i za to płacą. I TO IM, PACJENTOM, APTEKI MAJĄ SŁUŻYĆ.
A jeśli nie potrafią się dostosować, to niech się zamkną

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