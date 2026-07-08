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Rzecznik spółki SPA Klonowica odpowiada radnemu

Region Krzysztof Cichocki

Wojciech Jachim. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Wojciech Jachim. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica odpowiada na pytania dotyczące wycieczki do Włoch i Szwajcarii za 123 tysiące złotych.
Wycieczka za ponad 100 tysięcy złotych, radny domaga się wyjaśnień

Wycieczka za ponad 100 tysięcy złotych, radny domaga się wyjaśnień

Wątpliwości w tej sprawie zgłaszał w środę radny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Romianowski. Rzecznik spółki SPA Klonowica Wojciech Jachim poinformował, że wyjazd ten został zorganizowany zgodnie z zasadami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

- Połowę tej kwoty zapłacili uczestnicy, a połowę było sfinansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. - Nie ma żadnych nieprawidłowości, to wszystko się odbywa za wiedzą, zgodą i w porozumieniu ze związkami zawodowymi - odpowiada Jachim.

Wojciech Jachim dodał, że w wyjeździe tym uczestniczyło w sumie 45 osób. - W wycieczce wzięło udział 29 pracowników, 13 osób z rodzin pracowników i 3 osoby z pełnym pokryciem własnych kosztów. Prezes wziął udział w jednej jedynej wycieczce na własny koszt - podkreślił Jachim i dodał, że od 2023 roku w ramach działalności socjalnej dla pracowników i ich rodzin organizowane są podobne wyjazdy.

Całe oświadczenie szczecińskiej spółki w tej sprawie.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Rzecznik spółki SPA Klonowica Wojciech Jachim poinformował, że wyjazd ten został zorganizowany zgodnie z zasadami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Wojciech Jachim dodał, że w wyjeździe tym uczestniczyło w sumie 45 osób.
Oświadczenie szczecińskiej spółki.

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