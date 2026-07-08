Rzecznik spółki SPA Klonowica odpowiada radnemu

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica odpowiada na pytania dotyczące wycieczki do Włoch i Szwajcarii za 123 tysiące złotych.

Wojciech Jachim dodał, że w wyjeździe tym uczestniczyło w sumie 45 osób. - W wycieczce wzięło udział 29 pracowników, 13 osób z rodzin pracowników i 3 osoby z pełnym pokryciem własnych kosztów. Prezes wziął udział w jednej jedynej wycieczce na własny koszt - podkreślił Jachim i dodał, że od 2023 roku w ramach działalności socjalnej dla pracowników i ich rodzin organizowane są podobne wyjazdy .

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski