Droga powiatowa w Ustowie prawdopodobnie do końca wakacji

Droga powiatowa w miejscowości Ustowo zostanie oddana do użytku kierowców prawdopodobnie w ciągu dwóch najbliższych miesięcy.
- Nasz wykonawca, czyli firma Strabag, na ten moment zakończyła już przebudowę sieci gazowej. Na chwilę obecną wydłużony termin realizacji inwestycji pozostaje niezagrożonym, a dobre informacje są takie, że niewykluczone, że uda nam się zakończyć tę inwestycję wcześniej, nawet do końca wakacji - powiedziała Turkiewicz.
W miejscowości Ustowo nadal obowiązuje ruch jednokierunkowy.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski