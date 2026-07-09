Droga powiatowa w Ustowie prawdopodobnie do końca wakacji

Droga powiatowa w miejscowości Ustowo zostanie oddana do użytku kierowców prawdopodobnie w ciągu dwóch najbliższych miesięcy.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Informację taką przekazała w naszym magazynie interwencyjnym "Czas Reakcji" Sylwia Turkiewicz ze Starostwa Powiatowego w Policach.- Nasz wykonawca, czyli firma Strabag, na ten moment zakończyła już przebudowę sieci gazowej. Na chwilę obecną wydłużony termin realizacji inwestycji pozostaje niezagrożonym, a dobre informacje są takie, że niewykluczone, że uda nam się zakończyć tę inwestycję wcześniej, nawet do końca wakacji - powiedziała Turkiewicz.W miejscowości Ustowo nadal obowiązuje ruch jednokierunkowy.