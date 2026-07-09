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Droga powiatowa w Ustowie prawdopodobnie do końca wakacji

Region Adam Wosik

Fot. Starostwo Powiatowe w Policach/Archiwum
Fot. Starostwo Powiatowe w Policach/Archiwum
Droga powiatowa w miejscowości Ustowo zostanie oddana do użytku kierowców prawdopodobnie w ciągu dwóch najbliższych miesięcy.
Wykonawca wznawia prace na drodze w Ustowie

Wykonawca wznawia prace na drodze w Ustowie

Opóźnienia w przebudowie drogi w Ustowie. "To nie wina wykonawcy"
Informację taką przekazała w naszym magazynie interwencyjnym "Czas Reakcji" Sylwia Turkiewicz ze Starostwa Powiatowego w Policach.

- Nasz wykonawca, czyli firma Strabag, na ten moment zakończyła już przebudowę sieci gazowej. Na chwilę obecną wydłużony termin realizacji inwestycji pozostaje niezagrożonym, a dobre informacje są takie, że niewykluczone, że uda nam się zakończyć tę inwestycję wcześniej, nawet do końca wakacji - powiedziała Turkiewicz.

W miejscowości Ustowo nadal obowiązuje ruch jednokierunkowy.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Informację taką przekazała w naszym magazynie interwencyjnym "Czas Reakcji" Sylwia Turkiewicz ze Starostwa Powiatowego w Policach.

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