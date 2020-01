Spacer odbudowaną promenadą w Trzebieży nie w tym sezonie

Jak wynika z szacunków urzędników, odtworzenie spalonego deptaka będzie kosztować 4 mln złotych.

- Firma ubezpieczeniowa chce wypłacić 1,7 mln, resztę na razie musimy znaleźć w swoim budżecie - mówił we wtorek w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" zastępca burmistrza Polic Jakub Pisański. - Promenada była ubezpieczona od całkowitej wartości, ale najpierw żeby dochodzić i rościć pretensje o różnice między kosztem wytworzenia, a kosztem odbudowy, trzeba wyłożyć pieniądze na odbudowę.O tym, czy gmina z budżetu wyłoży ponad 2 mln zł zadecydują radni na sesji na przełomie marca i kwietnia - dodał Pisański. Dopiero wtedy będzie można ogłosić przetarg, a to oznacza, że nowa promenada nie będzie gotowa w sezonie.- Na to wygląda. Ewentualnie będzie w trakcie odbudowy - prognozuje Pisański.Zastępca burmistrza zapewnił, że gmina ma wszelkie zgody niezbędne do rozpoczęcia prac. Kilkaset metrów wykonanej z tworzywa sztucznego promenady podpaliło dwóch młodych ludzi w listopadzie 2018 roku. W grudniu ubiegłego roku do sądu trafił przeciwko nim akt oskarżenia - mężczyznom grozi do 10 lat więzienia.