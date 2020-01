Klub kontra Stocznia Szczecińska. Pierwsza rozprawa w sądzie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Obiecywali miliony - mówią byli członkowie zarządu klubu. Tylko 100 tysięcy - odpowiadają przedstawiciele sponsora tytularnego. W Sądzie Okręgowym w Szczecinie zakończyła się pierwsza rozprawa między klubem Stocznia Szczecin a Stocznią Szczecińską.

Klub siatkarski domaga się ponad 9 milionów złotych od byłego sponsora tytularnego - powołując się na jeden z punktów umowy pomiędzy podmiotami podpisanej w kwietniu 2018 roku. W samej jednak umowie nie ma ani słowa o ewentualnej kwocie wsparcia. Jest natomiast zapis, że strony uzgodnią poziom dofinansowania klubu w "odrębnym porozumieniu". Tego nigdy nie sporządzono, a w konsekwencji - nie podpisano.Jak mówił były członek zarządu klubu Christian Lis, przedstawiciele sponsora opóźniali podpisanie dokumentu, ale "korytarzowe obietnice" i nieoficjalne rozmowy dawały nadzieję na duże pieniądze.- Zanim doszło do podpisania umowy zostało to jednoznacznie sformułowane, wypowiedziane przez prezesa Andrzeja Strzebońskiego, że jego interesuje tylko wariant mistrzowski - powiedział Christian Lis.Zeznający przed sądem były prezes Stoczni Szczecińskiej Andrzej Strzeboński podkreślał, że jedynym wiążącym zobowiązaniem jest kwota, która figuruje w aneksie do umowy, który powstał 27 lipca 2018 roku.- Dedykujemy wsparcie finansowe wobec klubu kwotą 100 tys. złotych i to stało się w lipcu - powiedział Strzeboński.Gwarantem części kontraktów miał być podpis wiceprezesa Szczecińskiego Parku Przemysłowego Grzegorza Wojarnika. Podczas pierwszej rozprawy pomiędzy klubem siatkarskim Stocznia Szczecin, a Stocznią Szczecińską - przedstawiciele klubu mówili, że klub zapewniał, że będzie finansował działanie zespołu. Potwierdzeniem dobrej woli, miało być podpisanie części umów siatkarzy przez przedstawiciela sponsora.Jak tłumaczył były prezes Stoczni Szczecińskiej Andrzej Strzeboński, umowy przyniósł dyrektor sportowy drużyny Krzysztof Śmigiel, a dokumenty są nieważne, ponieważ podpisał je jeden, a nie dwóch członków zarządu. Ponadto o umowach prezes Strzeboński dowiedział się dopiero po kilku miesiącach.- Poprosił pana wiceprezesa o parafowanie tych umów z zawodnikami ze strony sponsora, bowiem taki jest wymóg Plus Ligi - powiedział Strzeboński.Podczas rozprawy zeznawali również byli członkowie zarządu Stoczni Szczecińskiej Marek Bączkowski i Grzegorz Wojarnik oraz były przedstawiciel klubu Paweł Adamczak.