Tylko włoska firma może rozwiązać problem lokatorów przy ul. Wyszyńskiego

Co najmniej do połowy lutego lokatorzy jednego z bloków przy ul. Wyszyńskiego będą pozbawieni windy. Naprawą urządzenia muszą zająć się Włosi.

Jedyna winda w 8-piętrowym bloku zepsuła się dwa tygodnie temu - poinformowali słuchacze naszej audycji interwencyjnej " Czas Reakcji ".- Chodzić po kilka razy dziennie z 7 czy 8 piętra to niezłe wycieczki - mówił lokator.Winda ma 22 lata. Zainstalowała ją polska firma, ale korzystała z podzespołów wyprodukowanych za granicą - mówi Zbigniew Dunikowski, zastępca prezesa ds. eksploatacyjno-technicznych w Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście.- Uległ awarii jeden z najważniejszych elementów windy, mianowicie zespół napędowy, czyli wciągarka dźwigu osobowego. Niestety jest to produkt, który już w produkcji jest dedykowany dla określonego rodzaju budynku i kabiny windowej - tłumaczył Dunikowski.Wciągarkę wyprodukowała włoska firma, której już nie istnieje. Dlatego nową trzeba wykonać na zamówienie, również we Włoszech. Potem urządzenie trzeba jeszcze zainstalować - stąd jeszcze około dwa tygodnie przerwy w działaniu windy. Zbigniew Dunikowski zapewnia, że sprawa jest traktowana przez spółdzielnię priorytetowo.